Sicherheitswacht jetzt auch im Norden Regensburgs

Auch im Regensburger Norden gibt es jetzt eine Sicherheitswacht. Seit Beginn des Monats sorgen insgesamt acht ehrenamtlich tätige Frauen und Männer dafür, dass sich die Menschen dort subjektiv ein Stück sicherer fühlen können, wie die für den Bereich der Stadt zuständige Polizeiinspektion Regensburg Nord jetzt mitteilte.

Ausbildung an Wochenenden

Die Ehrenamtler laufen dort Streife und sollen mit ihrer Präsenz den Kontakt zwischen Bevölkerung und der Polizei fördern. Seit Juli wurde die Gruppe aufgebaut: Damals begannen intensive Werbemaßnahmen in den Medien sowie mit einem Infostand im Donaueinkaufszentrum und Werbung im öffentlichen Nahverkehr. Vier Frauen und vier Männer qualifizierten sich letztlich für die nötige Ausbildung, die an Wochenenden im September und Oktober durchgeführt wurde. Themen waren unter anderem Eingriffsrechte, Allgemeines aus dem Strafrecht und eine Ausbildung in Erster Hilfe.

Dienstkleidung und Ausweis als sichtbares Zeichen

Nach bestandener Prüfung sind die neuen Sicherheitswachts-Angehörigen nun mit Dienstkleidung, Funk und einem Dienstausweis unterwegs, wie schon mehr als 1.200 Männer und Frauen in den rund 140 bestehenden Sicherheitswachten in anderen Städten und Gemeinden.