Sicherheitswacht in Mittelfranken sucht Nachwuchs

Laut der Polizei sollen die bereits bestehenden Sicherheitswachten in den mittelfränkischen Städten Nürnberg, Fürth, Stein, Hersbruck, Herzogenaurach, Roth, Schwabach, Gunzenhausen, Röthenbach an der Pegnitz, Dinkelsbühl und Rothenburg o.d. Tauber aufgestockt werden. Weil die Sicherheitswacht in Zirndorf komplett neu aufgestellt wird, sucht die dortige Polizeiinspektion ehrenamtliche Mitarbeiter.

Aufwandspauschale: Acht Euro pro Stunde

Für die Sicherheitswacht können sich Frauen und Männer bewerben, die mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sind, eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen können und zuverlässig sind. Die Ehrenamtlichen sollen für die Aufgabe im Durchschnitt mindestens fünf Stunden im Monat zur Verfügung stehen. Für den Dienst wird eine Aufwandspauschale in Höhe von acht Euro pro Stunde erstattet.

Sicherheitswacht unterstützt Polizei

Die ehrenamtlich in der Sicherheitswacht tätigen Mitarbeiter sind keine Polizisten. Sie gehen auf Streife und sollen die Polizeibeamten "im Dienste der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" unterstützen, sie sollen in Notlagen dafür sorgen, dass schnell und gezielt professionelle Hilfe alarmiert und geleistet werden kann.

Interessierte sollen sich an Polizei wenden

Die Sicherheitswacht ergänze die Polizeiarbeit, sie ersetze sie aber nicht, teilte das Innenministerium in der Vergangenheit mit. Interessierte können sich an die jeweilige Polizeiinspektion wenden.