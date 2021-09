Sicherheitstag: Verstärkte Polizeikontrollen in Mittelfranken

Autofahrer aufgepasst: Am Freitag könnte es am Straßenrand schneller blitzen als sonst. Denn den 4. Länderübergreifenden Sicherheitstag am Freitag nimmt die Polizei zum Anlass, verstärkte Kontrollen durchzuführen. Verkehrsteilnehmer müssen sich in ganz Mittelfranken auf Geschwindigkeitskontrollen sowie Kontrollen anderer sicherheitsrelevanter Verhaltensweisen wie Mindestabstand, Einhalten der Gurtpflicht oder Ablenkungen am Steuer einstellen.

170 Kontrollmaßnahmen in Mittelfranken

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte rund 170 Kontrollmaßnahmen und Präventionsveranstaltungen an. Beispielsweise werde es Kontrollstellen an Schnellstraßen, in Parks und an Bahnhöfen geben, dazu kämen Infostände zu Themen wie 'Callcenter-Betrug' und 'Einbruchsschutz'. Ein Schwerpunkt werden Verkehrskontrollen sein.

Zahl der Verkehrstoten steigt wieder

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, liegt die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr rund 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr. 2020 waren diese bedingt durch die Corona-Maßnahmen deutlich zurückgegangen. Doch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen würden sie wieder steigen.

Erhöhte Geschwindigkeit Todesursache Nummer eins

Dazu erklärt Ingo Lieb, Leiter des Sachgebiets für polizeiliche Verkehrsaufgaben beim Polizeipräsidium Mittelfranken: "Die drei häufigsten Unfallursachen in Mittelfranken sind ungenügender Sicherheitsabstand, Fehler beim Richtungswechsel wie beispielsweise dem Abbiegen sowie die falsche Straßenbenutzung bzw. das Nichtbeachten des Rechtsfahrgebots. Betrachtet man die schweren Verkehrsunfälle, ist nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor Unfallursache Nummer eins."

Polizei will Bewusstsein für Verkehrssicherheit schaffen

Es ginge ausdrücklich nicht darum, morgen möglichst viele Strafzettel zu verteilen, so Lieb weiter, sondern bei den Verkehrsteilnehmern ein Bewusstsein für das Thema Verkehrssicherheit zu schaffen. Die Beamten würden deshalb auch gezielt das Gespräch mit den Verkehrssündern suchen. Auch andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrer und E-Scooter-Fahrer müssen morgen mit verstärkten Kontrollen rechnen.

650 Kräfte für Sicherheitskontrollen im Einsatz

Nach Angaben von Herrmann wird die mittelfränkische Polizei von der Bereitschaftspolizei, der Reitergruppe Mittelfranken, der Bundespolizei und vom Zoll unterstützt. Auch die Bayerische Sicherheitswacht sei eingebunden. Insgesamt werden rund 650 Kräfte im Einsatz sein. Eine detaillierte Aufstellung aller Informationsveranstaltungen listet die Polizei auf ihrer Webseite auf.