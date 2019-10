Sicherheitstag der Polizei – 180 Aktionen in Schwaben

Unter dem Motto "Wir zeigen Einsatz" findet seit Dienstagfrüh in fünf Bundesländern der Sicherheitstag der Polizei statt. In Bayern sind die beiden schwäbischen Polizeipräsidien in Kempten und Augsburg an der länderübergreifenden Aktion beteiligt.

Einblicke geben und Sicherheitsgefühl stärken

An insgesamt rund 180 Orten präsentiert die Polizei ihre tägliche Arbeit. Kontrollen auf der Straße, in Zügen, in Bussen, Fahndungsaktionen aber auch Infostände in den Innenstädten – überall in Schwaben sind die Polizisten heute besonders präsent und geben einen Einblick in ihre Aufgaben. Gleichzeitig soll mit der Aktion das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gestärkt werden.

Der Sicherheitstag wurde im Frühjahr 2019 ins Leben gerufen und findet nun zum zweiten Mal statt – zeitgleich in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland.