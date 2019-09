13.09.2019, 07:30 Uhr

Sicherheitspanne am Flughafen München: Terminal 1 teils gesperrt

Erneut gibt es eine Sicherheitspanne am Flughafen München. Laut Bundespolizei ist ein Reisender unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gelangt. Die Module B und C wurden gesperrt. Weitere Maßnahmen folgen.