Sicherheitsmann soll Studentin an Hochschule missbraucht haben

Wie die Polizei mitteilt, ist es am frühen Freitagmorgen, 26. Januar, 5.30 Uhr, in einer Hochschule zu einer Vergewaltigung gekommen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes steht im Verdacht, einer Studentin an der Hochschule München im Stadtteil Neuhausen sexuelle Gewalt angetan zu haben.

Studentin lernte nachts in Raum der Hochschule

Die 22-Jährige habe in einem Studierzimmer in der Nacht zum Freitag gelernt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Am frühen Freitagmorgen hatte sie sich dann auf eine Couch schlafen gelegt. Der 25-jährige Mitarbeiter soll sich dabei an ihr vergangen haben.

Sicherheitsmitarbeiter festgenommen

Ein Bekannter der Frau, dem sie sich anvertraut hatte und der sich auch in der Hochschule aufhielt, alarmierte die Polizei. Der 25-Jährige wurde festgenommen und kam anschließend in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.