Sicherheitslücke bei Mebis: Kultusministerium behebt Probleme

Nachdem Nürnberger Hacker Sicherheitslücken in der Online-Schulplattform Mebis am Freitag öffentlich gemacht haben, vermeldet das bayerische Kultusministerium nun, dass die Probleme behoben worden sind. Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung habe die gemeldeten Fehler analysiert und Softwareanpassungen in die Wege geleitet, so ein Sprecher des Ministeriums auf BR-Anfrage.

Sicherheitslücken sind wohl nicht genutzt worden

Wegen umfangreicher Tests konnte das Update nicht früher aufgespielt werden, so der Ministeriumssprecher weiter. Es gebe keine Anzeichen, dass die Sicherheitslücken ausgenutzt worden sind. Im Mai hatte Nürnberger Hacker-Gruppe "0x90.space" verschiedene Sicherheitslücken im Mebis-System entdeckt. Mit ihnen war es zum Beispiel möglich, Nutzer über die Internetadresse von Mebis auf eine gefälschte Seite zu locken. Auf diese Weise könnten Nutzerdaten und Passwörter gestohlen werden.

Hacker wandten sich an Öffentlichkeit

Die Schwachstellen seien dem technischen Support von Mebis bereits am 20. und 21. Mai mitgeteilt worden, so die Hacker. Weil das Ministerium eine 90-Tages-Frist verstreichen ließ, wandten sich die Hacker heute an die Öffentlichkeit. Nach Ministeriums-Angaben verwenden mehr als 5.400 Schulen und mehr als eine Millionen Schüler die Internetplattform Mebis.