Sicherheitskonferenz: Region Ingolstadt fordert mehr Polizisten

Die Region Ingolstadt kann sich über mangelnde Attraktivität nicht beschweren. Fast 500.000 Einwohner leben in der Stadt und den umliegenden Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen. Das sind rund 4,5 Prozent mehr als 2014.

Die Zahl der Polizeibeamten ist aber weitem nicht so stark gestiegen. Deshalb fordern die Kommunen Nachschub: Auf der Zweiten Regionalen Sicherheitskonferenz in Lenting, nördlich von Ingolstadt fordern die Oberbürgermeister, Land- und Bezirksräte mehr Polizisten.

Beamte klagen über steigende Belastung

Unter der Führung des CSU-Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl verhandeln die regionalen Spitzenpolitiker heute mit Innenminister Joachim Herrmann, um eine Aufstockung des regionalen Polizeiaufgebots.

Obwohl die Kriminalität in der gesamten Region leicht gefallen ist, beklagt sich das Polizeipräsidium über steigende Belastung. Besonders zum Abschiebegefängnis in Eichstätt sowie zum Transitzentrum in Manching müssten immer mehr Beamte ausrücken. Dadurch klafften innerhalb des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord Lücken.

Bereits vor zwei Jahren haben die Kommunalpolitiker einen Forderungskatalog ans Innenministerium geschickt. Inwieweit diese Forderungen bis heute umgesetzt wurden, wird ebenfalls auf der Konferenz verkündet.