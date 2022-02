Sicherheitskonferenz: Dreitägige Sperrzone in Münchner Altstadt

Am kommenden Wochenende findet in München die 58. Sicherheitskonferenz statt. Da zahlreiche Staatsgäste erwartet werden, sind die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend hoch. Die Stadt hat deshalb zwei Sperrzonen eingerichtet. Sie gelten ab Freitag 6 Uhr bis Sonntag um 15 Uhr.

Während in den inneren Sicherheitsbereich (rote Linien, s. Grafik) nur die Teilnehmer und akkreditierten Gäste der Konferenz hinein dürfen, ist die äußere Zone (rote Kreise) für all jene durchlässig, die ein "berechtigtes Interesse" nachweisen können - Anwohner, Arztbesucher und in Ausnahmefällen auch Ladenbesucher zählen laut Werner Kraus, Pressesprecher der Polizei München, dazu.

Arztbesuch nur mit Aufpasser

An den Zufahrtswegen und -straßen zum äußeren Sicherheitsbereich gibt es Kontrollpunkte, an denen das "berechtigte Interesse" nachgewiesen werden muss. Für Anwohner zählt die Adresse im Personalausweis. Arztbesucher müssen sich laut Kraus darauf einstellen, "bis zur Praxis von einer Sicherheitskraft begleitet zu werden".

Ladenbesuche sehr eingeschränkt

Bezüglich Kaufläden stellt der Polizeisprecher gegenüber dem BR klar: "Normales Shopping wird es am Freitag und Samstag im erweiterten Sicherheitsbereich nicht geben." Die Ladenbesitzer wurden im Vorfeld informiert. Sofern sie nicht ohnehin während der Konferenz geschlossen haben, braucht es laut Kraus "triftige Gründe", um zum Geschäft vorgelassen zu werden. Das Abholen von Hochzeitsringen beim Juwelier könnte womöglich ein Grund sein. Die Sicherheitskräfte an den Checkpoints hätten aber einen gewissen Ermessensspielraum, so Kraus.