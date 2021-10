Sicherheitsdienst kontrolliert 3G-Regel an der Uni Bamberg

Nach den coronabedingten Einschränkungen bei Vorlesungen ist auch in Bamberg wieder die Präsenzlehre an die Universität zurückgekehrt. Damit dort die sogenannte 3G-Regel für Präsenzveranstaltungen eingehalten wird, setzt die Uni einen Sicherheitsdienst zur Kontrolle ein. Dieser prüft die Einhaltung der Regel stichprobenartig im Wechsel vor allen Gebäuden der Universität, sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

Kein Einhalten der 3G-Regel – Recht auf digitalen Ersatz verfällt

Darüber hinaus dürfen demnach auch alle Lehrerenden und das Bibliothekspersonal den 3G-Status der Studierenden kontrollieren. Die Uni folge damit dem rechtlichen Rahmen der bayerischen Staatsregierung. Studierende, die der Regel nicht folgen und damit nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen, haben demnach auch keinen Anspruch auf ein ersetzendes Digitalangebot wie eine virtuelle Vorlesung.

Die Uni Bamberg bietet allerdings weiterhin kostenlose Test-Angebote für Studentinnen und Studenten an. Dieses soll auch weiterhin vorerst bis Ende November bestehen bleiben. Derzeit gilt die 3G-Regel ausschließlich für Studierende und nicht für Lehrende, bestätigt die Universitätssprecherin. Die Uni bitte sie aber, ebenfalls diese Regel freiwillig einzuhalten.

Studenten zurück: Uni Bamberg füllt Hälfte der Hörsäle

Heute hat die Vorlesungszeit für die insgesamt 12.061 Studierenden an der Bamberger Universität begonnen. Für 2.089 von ihnen beginnt damit ihr erstes Semester. Für sie plant die Uni in diesem Semester wieder mehr Präsenzveranstaltungen, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund setzt auch die Universität die Einhaltung der 3G-Regel durch. Sie gilt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35. Aktuell liegt der Wert in der Stadt laut Robert Koch-Institut bei 58,7 (Stand: 18.10.2021, 03:10 Uhr).

Darüber hinaus werden die Seminarräume und Hörsäle wieder mit 50 Prozent ihrer regulären Kapazität genutzt. Im Sommer hatte die Universität eine nicht repräsentative Umfrage zum Impfstatus der Studierenden durchgeführt. 79 Prozent von ihnen seien zu dem Zeitpunkt geimpft gewesen, heißt es weiter.