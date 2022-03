Sicherheitsbilanz 2021: Drei von vier Straftaten aufgeklärt

Die Menschen in Unterfranken leben sicher. Das ist das polizeiliche Fazit der Sicherheitsbilanz für das Jahr 2021, die am Donnerstag im Polizeipräsidium in Würzburg präsentiert wurde. Demnach sank die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf etwas mehr als 41.100. Die Polizei konnte gut drei von vier Straftaten aufklären (Aufklärungsquote 72 Prozent).

Dabei sind die Fallzahlen sowohl im urbanen und auch im ländlichen Raum zurückgegangen, so die Polizei. Die Städte Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg meldeten zwischen 15 bis 21 Prozent weniger Straftaten als im Vorjahr, in den ländlichen Gebieten fielen die Fallzahlen auch um bis zu 21 Prozent.

Pandemie: Weniger Einbrüche und Fälle von häuslicher Gewalt

Einen großen Einfluss auf die deutlich reduzierten Fallzahlen hatte zweifelsohne auch die Corona-Pandemie, heißt es im Polizeibericht. Verzeichnete Unterfrankens Polizei im Jahr 2020 einen historischen Tiefstand bei den Wohnungseinbrüchen, sank die Zahl 2021 um weitere 42 Prozent auf insgesamt nur 190 Fälle. Entgegen der "oft geäußerten Befürchtungen", dass die Übergriffe im häuslichen Umfeld aufgrund der Belastungen durch die Pandemie zunehmen würden, weist die Statistik für das Jahr 2021 einen Rückgang von 174 Fällen der häuslichen Gewalt aus. Dabei sei die Dunkelziffer in diesem Bereich wohl hoch.

Auch der durch Straftaten entstandene Gesamtschaden ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken: Verzeichnete Unterfrankens Polizei für 2020 einen Negativrekord von 134 Millionen Euro, sank der Gesamtschaden auf ein Rekordtief von 48 Millionen Euro. Dies sei unter anderem Ergebnis der polizeilichen Präventionsarbeit, so die Polizei.

Mehr Internetkriminalität und kinderpornografische Delikte

Gestiegen sind hingegen erneut die Fallzahlen bei der Internetkriminalität. Dieser Negativtrend halte seit drei Jahren unvermindert an. 2021 zählte die Polizei in Unterfranken fast 2.300 Delikte, gut 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp die Hälfte seien Betrugsdelikte, gefolgt von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Laut der Sicherheitsbilanz 2021 hat sich die Zahl kinderpornografischer Delikte im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Bereits seit über fünf Jahren lässt sich im Bereich der Sexualdelikte ein stetig wachsender Anstieg beobachten. Grund dafür seien neben der Verschärfung des Sexualstrafrechts auch der gestiegene Kontrolldruck im Bereich des Verbreitens pornografischer Schriften. Seit mehreren Jahren ist zudem ein markanter Anstieg von Straftaten im Zusammenhang der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften zu erkennen.

Zur Bekämpfung dieses Anstiegs hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Arbeitsgruppe "Kinderpornografie" eingerichtet. Bereits seit Juli 2021 beschäftigen sich Beamte der Dienststellen in Aschaffenburg, Schweinfurt und Würzburg schwerpunktmäßig mit allen Delikten im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Auch hier setzt die Polizei auf Prävention. Ziel der Kampagne "Dein Smartphone, Deine Entscheidung!" ist es, Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte umfassend zu sensibilisieren und die hier besonders gefährdeten Kinder und Jugendlichen vor solchen Inhalten zu schützen.

Weniger Rauschgiftdelikte, mehr Verkehrstote

Die Anzahl der Rauschgiftdelikte nahm mit fast 4.600 Delikten offenbar deutlich ab. Die Polizei in Unterfranken freut sich über den "stärksten Rückgang seit 10 Jahren". Dieser sei unter anderem Folge der Drogenpräventionskampagne "Flashback", bei der Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren über die Gefahren von Betäubungs- und Suchtmitteln aufgeklärt werden. Gestiegen ist jedoch die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle. Ist im Jahr 2020 nur ein Mensch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, musste die Polizei in Unterfranken 2021 sieben Verkehrstote melden.