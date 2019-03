"Wir zeigen Einsatz": Aktionstag der unterfränkischen Polizei

Nach Auskunft von Polizeisprecher Andy Laacke werden Polizistinnen und Polizisten bei diesem Aktionstag Einblicke in ihre tägliche Arbeit geben. Sie werden erklären, wo und warum Kontrollen durchgeführt werden und wollen zum Ausdruck bringen, dass man in Unterfranken sicher leben kann.

Info-Tag "Wir zeigen Einsatz": Polizei an Bahnhöfen präsent

In Würzburg ist die Polizei am Bahnhofsvorplatz, am Busbahnhof und im Ringpark vertreten. In Aschaffenburg sind Polizeibeamte als Ansprechpartner in der Innenstadt unterwegs. Am Aschaffenburger Hauptbahnhof ist ein Infostand. Am Obernburger Bahnhof können Bürger mit Polizeibeamten auf Streife gehen.

Infostände und Aktionen in ganz Unterfranken

In Kitzingen ist die Polizei mit einem Infostand vertreten. Auch in Kist und Veitshöchheim gibt es Infostände, außerdem in Schweinfurt und Bad Neustadt. In Marktheidenfeld und Miltenberg finden Aktionen der Polizei statt. In Bad Kissingen können sich Interessierte der Sicherheitswacht anschließen.