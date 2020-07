Sicherheit jüdischer und islamischer Einrichtungen in München

Alle Menschen in München sollen sich wohl fühlen. Vertreter muslimischer Gemeinden aber haben am Donnerstag in einem Hearing mit Politikern der Stadt München, darunter Oberbürgermeister Dieter Reiter, deutlich gemacht: Sie fühlen sich nicht immer sicher in ihrer Heimatstadt München - und von der Polizei fühlen sie sich oft nicht ernst genommen.

Verfassungsschutzbericht: Zahl der Rechtsextremisten gestiegen

Mehr Informationen und mehr Polizei vor Moscheen

Teils wüssten sie nicht einmal, an wen sie sich dort konkret wenden könnten, sagte Benjamin Idriz vom Forum für Islam. Das müsse man wohl noch intensiver kommunizieren, stellte Polizeipräsident Hubertus Andrä fest. Muslime wünschen sich aber auch mehr Polizeipräsenz vor Moscheen – ähnlich wie vor Synagogen.

Wunsch für die Zukunft: Übergriffe online melden

Jan Mühlstein von der liberalen jüdischen Gemeinde regte eine Online-Meldestelle an – als niedrigschwelliges Angebot, über das man fremdenfeindlich motivierte Übergriffe melden könnte. Einen Wunsch an die Politiker hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mitgenommen: Sie sollen in den jüdischen und muslimischen Einrichtungen im wahrsten Sinne mehr Gesicht zeigen, so eine weitere Forderung aus dem Hearing.