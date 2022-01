Sicherheit in der Bahn: 3G-Kontrollen im ICE

André Klimkeit und Lorent Leposhtica laufen am Münchner Hauptbahnhof zu Gleis 22 – dort steht der ICE 800. Die beiden fahren mit von München nach Nürnberg. "Unsere Aufgabe ist es, 3G-Nachweise zu kontrollieren und, ob die Fahrgäste eine FFP2-Maske tragen im Zug", erklärt Klimkeit in seiner gelben Weste. Auf seinem Rücken ist groß "DB Sicherheit" zu lesen. Denn die Nachweise der Bahn-Reisenden, ob sie geimpft, genesen und/oder getestet sind, kontrollieren meist nicht die Zugbegleiter, sondern rund 4.200 Mitarbeiter der DB Sicherheit. Und zwar stichprobenartig. "Einen schönen Guten Morgen, einmal den 3G-Nachweis bitte", fordern Klimkeit und Leposhtica einen Fahrgast nach dem nächsten auf.

Bitte die Maske aufsetzen

Eine junge Frau sitzt zwischen zwei Abteilen allein auf einer Treppe und führt ein Videotelefonat – ohne Maske. "Ich würde Sie bitten, die Maske aufzusetzen", spricht Leposhtica sie an. Die Frau kommt der Aufforderung sofort nach. In Bayern müssen Reisende im Zug FFP2-Maske tragen, in manch anderen Bundesländern reicht eine medizinische. Freundlich aber bestimmt arbeiten sich die beiden Kontrolleure von Platz zu Platz, von Abteil zu Abteil. Sie lassen sich von allen Reisenden die Nachweise und auch die Ausweise zeigen. Nach Angaben der Deutschen Bahn halten sich die allermeisten Reisenden an die Bestimmungen. Viele finden die Kontrollen sogar gut.

Ein Reisender muss aussteigen

Dann kommen André Klimkeit und Lorent Leposhtica zu einem Mann, der seinen 3G-Nachweis zu Hause vergessen hat. "Dann müssen Sie den Zug leider beim nächsten Halt verlassen", klärt Klimkeit ihn auf. Die beiden Kontrolleure bieten ihm an, in Ingolstadt auszusteigen und einen Schnelltest zu machen. Danach könne er seine Reise fortsetzen. Der Mann reagiert mit Verständnis. Er kenne ja die Regeln, sagt er.

Bedroht oder beschimpft wurden die beiden Kontrolleure noch nie. Nach gut einer Stunde Fahrt haben sie fast 300 Reisende kontrolliert. In Nürnberg steigen die zwei um – es geht zum nächsten Zug, zur nächsten Kontrolle.