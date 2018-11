Sicherheit auf A8: Reichhart will elektronische Schilderbrücken

Auf der A8 zwischen Zusmarshausen und Adelsried: Ein Sattelschlepper fährt offensichtlich deutlich zu schnell, hält nur wenige Meter Abstand und zieht dann auf die mittlere Spur, um zu überholen. Für Feuerwehrkommandant Stefan Weldishofer ist das Alltag auf dem schwäbischen Autobahnabschnitt.

Feuerwehrkommandant Weldishofer: Unfallzahlen gestiegen

Weldishofer beklagt einen rücksichtslosen Fahrstil gerade auch bei schlechter Sicht – mit entsprechenden Folgen: Die Unfallzahlen im Zuständigkeitsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Zusmarshausen seien nach dem dreispurigen Ausbau der A8 auf jeden Fall gestiegen, sagt der Feuerwehrkommandant.

Unfälle auf der A8 auf Einsatzfotos dokumentiert

Später klickt er auf der Feuerwache am Computer Fotos von Einsätzen durch: Autowracks, völlig deformierte Blechhaufen. Bei einem Bild eines zerfetzten weißen Audi hält Weldishofer inne: "Da war ein verunfalltes Auto, das ist auf der mittleren Spur zum Liegen gekommen. Dann ist ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in diese Unfallstelle rein."

Hilferuf an den neuen Verkehrsminister

Gemeinderat Stefan Vogg vom Aktiven Bürgerforum Zusmarshausen macht sich dafür stark, auf dem A8-Abschnitt zwischen Neusäß und Günzburg zu reagieren. Dem neuen bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart aus dem schwäbischen Jettingen-Scheppach hat er deshalb einen Brief geschrieben. Reichhart hat jetzt Unterstützung für Voggs anliegen signalisiert.

Reichhart setzt auf elektronische Regelung statt Tempolimit

Ein generelles Tempolimit auf der A8 lehnt der Verkehrsminister ab. Reichhart verweist darauf, dass die Autobahn zwischen Augsburg und Ulm erst vor wenigen Jahren ausgebaut wurde. Reichhart will sich aber in Berlin dafür einsetzen, dass zwischen Ulm und München elektronische Schilderbrücken, sogenannte Verkehrsbeeinflussungsanlagen, aufgebaut werden. "Da werde ich mich mit allem was ich habe dafür einsetzen und auch mit dem Bundesverkehrsminister noch einmal sprechen," sagt Reichhart im Gespräch mit dem BR.

Je nach Verkehrslage und Wetterlage könnten auf den Schilderbrücken Tempolimits oder auch Überholverbote für LKW aufscheinen. Für Lokalpolitiker Stefan Vogg und Feuerwehrkommandant Stefan Weldishofer wäre es ein Schritt in die richtige Richtung: in Richtung mehr Sicherheit auf der A8.