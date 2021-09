Sicherheit am Berg: Ob Ausrüstung oder Zeit - Reserven planen!

Freiwillig gerät in den Bergen wohl niemand in Not. Neben Unfällen spielen aber auch schlechte Planung und Fehleinschätzungen eine Rolle. Gerade erst hat ein Fall für Aufsehen gesorgt, weil ein Paar in Turnschuhen auf der Zugspitze aus dem Schnee gerettet werden musste. Tatsächlich hat die Zahl der Einsätze, bei denen Personen unverletzt aus den Bergen gerettet werden mussten, massiv zugenommen.

Einsätze der Bergwacht binnen fünf Jahren fast verdoppelt

Waren es bei der Bergwacht Bayern 2015 noch 226 Einsätze, waren es 2019 bereits 439 und im Corona-Sommer 2020 448 Einsätze. Bei insgesamt 3.750 Einsätzen, ist der Anteil derer die unverletzt aus den Bergen gerettet werden mussten, zwar nur ein Bruchteil. Aber im Gegensatz zu manchem Unglück lassen sich diese Einsätze durch gute Vorbereitung oft vermeiden.

Lieber einmal zu früh die Rettung rufen

Roland Ampenberger, Vorstand der Stiftung Bergwacht, betont aber ausdrücklich, dass es besser sei "lieber einmal zu früh die Rettung zu rufen, als zu spät". Und auch bei guter Vorbereitung kann einmal etwas schief gehen. Wichtig ist es aber immer genug Reserven einzuplanen. Das betrifft sowohl die Zeit, die man einplant, als auch die Ausrüstung und die eigene Kraft.

Wobei die einzelnen Faktoren natürlich zusammenspielen. Ist die Zeit knapp, gehört zur Ausrüstung als Reserve zum Beispiel eine Lampe. Ist das Wetter unsicher, sollte noch etwas zum Drüberziehen eingepackt werden.

Reserven einplanen und Erfahrung langsam steigern

Planung ist zwar das Eine. Allerdings müsse man vor Ort auch flexibel reagieren können, betont Ampenberger. Wenn entgegen des Wetterberichts schon vor dem Start Wolken aufziehen, sollte man vielleicht doch eine Regenjacke einpacken, bei drohenden Gewittern vielleicht eine kürzere Tour wählen.

Dabei ist es sinnvoll sich langsam zu steigern, Erfahrungen zu sammeln und sich nicht rein auf Tourenberichte, etwa im Internet zu verlassen. Allgemeine Ausrüstungstipps hält Ampenberger für wenig sinnvoll, weil sich die Anforderungen auch je nach Sportart und Erfahrung unterscheiden.

Ein Bergläufer, der die Verhältnisse vor Ort kennt, kann mit kurzer Hose und in Turnschuhen durchaus gut ausgerüstet sein. Ein Kletterer wiederum wird anders packen, als ein Mountainbiker.

Ob Bergstiefel oder Turnschuh ist nicht immer entscheidend

Für Wanderer gehören neben ausreichender Kleidung und einem aufgeladenen Handy (im Notfall die 112 wählen) auch genug zu Essen und zu Trinken in den Rucksack. Je nach Tour kann auch ein Helm sinnvoll sein.

Ob es sich bei der Kleidung um Kunst- oder Naturfaser handelt ist dabei eher nebensächlich. Stefan Winter, Bergführer und Ressortleiter Breitenbergsport beim Deutschen Alpenverein (DAV), trägt beim Wandern zum Beispiel Unterhemden aus Baumwolle und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Wichtiger ist eher ein Wechselhemd dabei zu haben, das man vor allem bei kalten Temperaturen dabei haben sollte.

Zum Thema Schuhe sagt Winter, das Wichtigste sei nicht die Schafthöhe, sondern die Sohle des Schuhs - es sollte eine tief eingeschnittene Profilsohle sein, denn "beim Wandern ist die häufigste Unfallursache das Ausrutschen, Stolpern und Hängenbleiben". Und bei langen Touren, in felsigem Gelände, kann eine dünne, flexible Sohle auch schnell für Ermüdung sorgen.

Vorher richtig Informieren

Wichtig ist es in jedem Fall sich vor der Tour umfangreich zu informieren. Hüttenwirte können Auskunft über die Verhältnisse vor Ort liefern. Manchmal bekommt man auch zu hören, "wir sind hier nicht die alpine Auskunft".

Diese wiederum findet man beim DAV. Auch Wetter-Apps können wichtige Informationen liefern, genau so wie die Touristeninformationen im Tal. Wichtig, betont Roland Ampenberger, sei es aber auch die Informationen mit dem eigenen Können abzugleichen. Was für den Einen gute Verhältnisse seien, könnte für den Anderen durchaus zur Grenzerfahrung werden.