Sicheres Rodeln: Die wichtigsten Tipps für Tempo und Technik

Ein paar Zentimeter Neuschnee locken viele Rodler, Wanderer und Skitourengeher in die Chiemgauer Alpen, etwa an den Unternberg bei Ruhpolding. Vor wenigen Tagen haben sich hier zwei Rodler auf eisiger Fahrbahn schwer verletzt. Einer stürzte auf Kopf und Gesicht, ein weiterer zog sich schwere innere Verletzungen zu. Die Bergwacht musste helfen.

Rodelbahn am Unternberg ist "keine typische Unfallstrecke"

Eigentlich sei die Rodelbahn am Unternberg keine typische Unfallstrecke, sagt Valentin Hechenbichler, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Ruhpolding. Normalerweise werde sie jeden Winter präpariert und gefährliche Stellen durch aufgeschobenen Schnee oder Bretter gesichert. Weil die Rodelbahn aber wegen des Corona-Lockdowns offiziell geschlossen ist, bleibt sie allein dem Wetter überlassen – neue Gefahren entstehen.

Achtung vor nicht präparierten Strecken zum Schlittenfahren

Auch andernorts in Bayern musste die Bergwacht bereits viele gestürzte Rodler versorgen. In der aktuellen Wintersaison verzeichnet die Bergwacht bayernweit 130 Rettungseinsätze bei Rodelunfällen. "Die Verhältnisse werden oft unterschätzt", warnt Hechenbichler.

"Wenn es eisig ist, dann wird ein Schlitten oder ein Bob sehr schnell und schwer zu kontrollieren." Vor allem wenn die Strecke nicht präpariert sei und an gefährlichen Stellen nicht gesichert werde: "Dann endet die Fahrt schnell an einem Baum oder am Abhang im Gestrüpp. Dabei können schwerere Verletzungen entstehen."

Verhältnisse am Berg richtig einschätzen

Hechenbichler setzt auf die Achtsamkeit am Berg. Das gelte für alle Bergsportler. "Man sollte aufeinander aufpassen und die Verhältnisse richtig einschätzen", sagt er. Wenn man etwa schon beim Aufstieg ständig auf eisigem Untergrund wegrutsche, solle man sich fragen, ob man dort auch wirklich mit dem Rodel runterfahren sollte.

Menschen, die länger anreisen, rät Hechenbichler, sich schon vorab den Wetterbericht genau anzuschauen und bei der Touristeninfo vor Ort anzurufen und sich über die örtlichen Schneebedingungen zu informieren.

Tipps des Deutschen Alpenvereins

Der Deutsche Alpenverein (DAV) gibt darüber hinaus noch weitere Empfehlungen, um sicher den Berg hinunter zu kommen:

Geschwindigkeit anpassen – und nie Kopf voran

Viele Rodler unterschätzen ihre Geschwindigkeit und damit auch den Bremsweg, vor allem auf Eis. Deshalb ist es laut Alpenverein keine gute Idee, sich mit dem Kopf voraus auf den Schlitten zu legen.

Auf andere Menschen achten

Schnellere Rodler sollten ihr Überholmanöver mit einem kurzen Ruf ankündigen und mit Abstand überholen. Vor dem Anfahren oder Anhalten sollten Rodler immer nach oben schauen, denn die Erfahrung zeigt: Viele Unfälle passieren, wenn Rodler spontan losfahren oder unerwartet bremsen.

Rodelbahn freihalten – am Rand hinaufgehen

Besonders in den Kurven sollte man wachsam sein. Dort rät der DAV, den Schlitten besser zu tragen als zu ziehen. Außerdem: Wer stürzt, sollte den Rodel festhalten und so schnell wie möglich die Rodelbahn verlassen. Auch bei leichten Stürzen sollten sich Beteiligte vergewissern, ob alles in Ordnung ist und die Unfallstelle absichern.

Regeln vor Ort beachten

Dazu gehören zum Beispiel Hinweisschilder, die Bahnsperrungen oder Kreuzungen ankündigen.

Vorsicht mit Alkohol

Alkohol beeinträchtigt das Reaktionsvermögen. Menschen schätzen Gefahren falsch ein.

Auf gute Ausrüstung achten – Helm, Skibrille, feste Schuhe

Ein Helm, eine Skibrille, warme Winterkleidung, feste Handschuhe und eine Hose mit Schneefang oder Gamaschen sowie feste Schuhe erhöhen die Sicherheit beim Rodeln. Ideal wäre es nach den Empfehlungen des Alpenvereins, einen Rückenprotektor zu tragen.

Richtige Technik beim Bremsen und Lenken

Was Rodler außerdem wissen sollten:

Richtig Bremsen

Im flachen Gelände müssen Rodler zum Bremsen einfach beide Füße neben den Kufen in den Schnee drücken. Wenn es steil ist, sollten sie sich ganz nach hinten setzen und zusätzlich zum normalen Bremsen mit den Füßen den Schlitten vorne nach oben ziehen. So bremst man hinten mit den Kufen.

Richtig Lenken

Zum Lenken muss man einfach den jeweiligen Fuß in den Schnee drücken. Umso fester man drückt, umso enger wird die Kurve gefahren.

Der richtige Schlitten

Wichtig ist, dass der Schlitten einen Riemen hat. So kann man ihn auch während der Fahrt gut festhalten, damit er bei einem Sturz nicht alleine weiterfährt. Die Kufen sollten außerdem hinten über die Kante hochgezogen sein, um gut bremsen zu können.