Sicherer Schulweg: Schulbus mit Abbiegeassistent vorgestellt

Die Initiative "Sicher zur Schule – Sicher nach Hause" hat zusammen mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Nürnberg einen neuen Schulbus mit Abbiegeassistenzsystem vorgestellt. Mit moderner Technik soll der Schulweg sicherer werden.

Kameras überwachen toten Winkel

Zwei Kameras, die am Schulbus außen angebracht sind, registrieren, wenn sich Personen im Toten Winkel befinden. Der Fahrer wird gewarnt. Eine Anzeige leuchtet gelb auf. Droht eine Kollision, blinkt diese rot und das System beginnt zu piepsen. Der Busfahrer kann sofort reagieren.

Abbiegeassistent nicht vorgeschrieben

Gesetzlich vorgeschrieben sind die Abbiegeassistenzsysteme noch nicht. Kommunen, die neue Busse mit Abbiegeassistent anschaffen, erhalten vom Freistaat aber bereits einen Zuschuss, betont Innenminister Herrmann. So sollen mehr und mehr Busse, die mit der Technik ausgestattet sind, auf die Straße kommen. Der Initiative "Sicher zur Schule – Sicher nach Hause" geht das noch nicht weit genug: "Uns wäre es lieb, wenn die Politik auch darauf drängt, dass auch bereits laufende Fahrzeuge nachgerüstet werden. Die Kosten sind vertretbar", sagt der Sprecher Wolfgang Prestele.

Schulweg mit ABC-Schützen einüben

Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen, appellierte Innenminister Herrmann an die Eltern künftiger Erstklässler, die Ferienzeit zu nutzen, um den Schulweg einzuüben. Seit den 1970er-Jahren habe es in Bayern zwar zunehmend weniger Unfälle gegeben, jedoch starb in den Jahren 2019 und 2020 jeweils ein Kind auf dem Schulweg.