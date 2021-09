"Sicher zur Schule": Warnwesten für ABC-Schützen

In Mittelfranken machen sich zum heutigen Schulbeginn etwa 16.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler zum ersten Mal auf den Weg zur Schule. Deshalb sollten Autofahrer in diesen Tagen besonders aufmerksam und sensibel im Straßenverkehr sein. Die Regierung von Mittelfranken appelliert anlässlich des Schulbeginns an alle Kraftfahrer, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren und jederzeit bremsbereit zu sein. Es müsse berücksichtigt werden, dass Kinder häufig unaufmerksam sind oder impulsiv reagieren und die Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht richtig einschätzen können.

Warnwesten für alle Erstklässler

Zudem werden die ABC-Schützen aufgrund ihrer Größe auch leicht übersehen. Aus diesem Grund startet pünktlich zum Schulstart auch in diesem Jahr die Aktion "Sicher zur Schule – sicher nach Hause". Am Morgen verteilt Mittelfrankens Regierungspräsident Thomas Bauer zusammen mit Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), dem Direktor der AOK in Mittelfranken, Horst Leitner, dem Polizeidirektor und Erstem Vorsitzenden der Verkehrswacht Nürnberg, Werner Meier, und anderen an der Nürnberger Gretel-Bergmann-Grundschule reflektierende Warnwesten.

Kinder sollen im Straßenverkehr sichtbar sein

So sollen die neuen Schulkinder auf ihrem Schulweg sichtbarer für andere Verkehrsteilnehmer werden. Denn mehr Sichtbarkeit bedeutet gleichzeitig mehr Sicherheit. In Mittelfranken habe die Zahl der Schulwegunfälle in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Regierung von Mittelfranken. Das liege auch an den Menschen, die den Schulweg gerade für die Kleinsten täglich sicherer machen.

Kaum Unfälle an Orten mit Schülerlotsen

In Bayern stünden derzeit mehr als 31.500 Frauen und Männer für den Schulwegdienst bereit, die von der Polizei zum Schülerlotsen, Schulweghelfer oder Schulbusbegleiter ausgebildet wurden. Wo diese Menschen ihren Dienst verrichten, würden nachweislich kaum Unfälle passieren. Die Regierung von Mittelfranken bittet deshalb darum, dass sich an jeder Schule Eltern für den Schulwegdienst zur Verfügung stellen.