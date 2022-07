"Sicher leben" - Baerbock diskutiert mit bayerischen Bürgern

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist seit dem 14. Juli quer durch Deutschland. Das Motto der Tour heißt "Sicher leben". Anlass ist die Erstellung einer Nationalen Sicherheitsstrategie, wie das Außenministerium mitteilt. In diese sollen die Ergebnisse der Bürgerdialoge einfließen.

Sicherheit ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt

Sicherheit ist für Baerbock weit mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Die aktuelle Weltlage zeige, dass Krieg auch mittels der Verteilung von Lebensmitteln geführt werden kann und die menschliche Sicherheit durch die Klimakrise in den Fundamenten bedroht ist. Deshalb will Baerbock bei der Entwicklung der "Nationalen Sicherheitsstrategie" nicht nur den Bundestag, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Verbände und internationale Partner bei Workshops einbinden. Baerbock möchte mit denen diskutieren, deren Schutz die Sicherheitsstrategie zum Ziel hat - den Menschen, die in Deutschland leben, teilt das Außenministerium mit.

Erst Hof, dann München

Quer durch Deutschland organisiert das Auswärtige Amt zusammen mit einer Agentur gerade in sieben Städten "Bürgerdialoge" – zum Beispiel in Görlitz, Bremen, Karlsruhe. In Bayern wurden gleich zwei Orte ausgewählt: Hof am heutigen Donnerstag und zum Abschluss München am 22. Juli. Kriterien für diese Städte-Auswahl nennt das Auswärtige Amt auf Anfrage nicht. In Ost-Deutschland ist mit Görlitz zum Beispiel nur eine Stadt Veranstaltungsort für die sogenannten "Townhall-Meetings".

Gesprächs-Runden mit ausgewählten Bürgern

Die Gesprächs-Runden werden hingegen nach festen und transparenten Kriterien wie Alter, Geschlecht, Ausbildung zusammengestellt – immer 50 Männer und Frauen. In Hof sind die Bürger zwischen 16 und 94 Jahre alt. Ihre persönlichen Erfahrungen, aber auch Fragen und Ängste rund um das Thema Sicherheit tauschen sie heute Abend vier Stunden lang in Kleingruppen aus - mit "Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Diplomatie", so das Auswärtige Amt.

Mit dabei ist immer auch Baerbock – aufgrund ihres dichten Terminkalender zum Teil aber nur kurz in Form eines "Drop-Inns", teilt die veranstaltende Agentur ifok auf Anfrage von BR24 mit. Zum Abschluss dieser "Dialogphase" werde Baerbock ausgewählte Bürgerinnen und Bürgern aus den verschiedenen Orten im Herbst treffen und ihnen berichten, wie ihre Gesprächsergebnisse in die "Nationale Sicherheitsstrategie" einfließen.

Die Bürgerdialoge sind weitgehend nicht-öffentlich – so wolle man den ungestörten Austausch gewährleisten. Nur in Bremen und München sind zu den sogenannten "Großen Bürgerdialogen" auch die Medien zugelassen.

Baerbock besucht auch für Sicherheit relevante Einrichtungen und Firmen

Im Rahmen ihrer Deutschlandreise besucht Baerbock momentan auch noch Einrichtungen und Firmen, die für das Thema Sicherheit relevant sind – von der Weltraum-Technologie in Bremen über das ABC-Abwehr-Regiment der Bundeswehr in Strausberg in Brandenburg bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr in Rehau im Landkreis Hof. Auf dem Weg von Hof nach München besucht die Außenministerin am Freitagvormittag auch das Mahnmal für die Opfer des NSU-Terrors in Nürnberg.

Austausch mit der Israelitische Kultusgemeinde in München

Am Freitag besucht die Außenministerin Nürnberg und München. Baerbock wird am frühen Nachmittag in der bayerischen Landeshauptstadt zuerst Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) treffen. Geplant ist auch ein Besuch der Israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz, wo sich die Außenministerin mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde austauschen will. Anschließend steht ein Besuch der Synagoge mit der Präsidentin der IKG, Charlotte Knobloch, an.

Um 20.00 Uhr nimmt Annalena Baerbock im Amerika-Haus an einer weiteren sogenannten "Townhall-Debatte" teil. Auch dabei geht es um sicherheitspolitische Fragen und den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Besuch im Amerikahaus ist die letzte Station der Deutschlandreise. Die Ergebnisse aller Gespräche sollen in eine Nationale Sicherheitsstrategie einfließen, teilte das Außenministerium mit.