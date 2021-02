Siblers Geburtstagsfoto: Mehr Demut und Internet-Kompetenz

Als Konsequenz aus der Aufregung um das Geburtstagsfoto von Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) empfiehlt der Passauer Kommunikationswissenschaftler Philip Dietrich Kommunalpolitikern, sich stärker mit dem Thema Internet-Kommunikation auseinanderzusetzen. "Man hätte mehr Gedanken darauf verwenden müssen, wie sich dieses Foto verbreitet", sagte Dietrich im Gespräch mit dem BR.

Zeitungsfoto zeigte Gratulanten in Siblers Garten

Am Wochenende war in der Lokalzeitung in Siblers Heimatstadt Plattling ein Foto erschienen, das den Minister an seinem 50. Geburtstag in seinem Garten im Kreise mehrerer Gratulanten zeigt, die alle keine Maske tragen. Für das Foto und den möglichen Verstoß gegen die Corona-Regeln erntete Sibler im Netz zahlreiche kritische Kommentare.

"Bei der Erstellung solcher Fotos muss man eben daran denken, dass dieses Foto nicht nur im Lokalteil erscheinen wird, sondern durch die Verbreitungsmöglichkeiten des Internets viel weiter darüber hinausgeht", sagt Dietrich. Während die Leser der Lokalpresse auf Grund ihrer örtlichen Kenntnisse ein solches Foto womöglich besser einordnen könnten, fehle vielen Internet-Nutzern dieser "regionale Kontext". Die Gefahr eines "Shitstorms" erhöhe sich dadurch.

Politiker sollten zeigen, dass sie sich an die Regeln halten

Generell empfiehlt der Kommunikationswissenschaftler Politikern, bei öffentlichen Auftritten in Corona-Zeiten "eine gewisse Demut gegenüber der eigenen Rolle" zu entwickeln. Ein Politiker müsse klar kommunizieren, dass er sich "im Rahmen seines Berufes und den damit verbundenen Verpflichtungen" an die Regeln halte.