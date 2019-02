Sibler will mehr Mitsprache für Studierende

Konsolidieren statt expandieren, darauf setzt Wissenschaftsminister Bernd Sibler, nachdem die Staatsregierung in der Vergangenheit an vielen Orten in Bayern Hochschulstandorte und Zweigstellen geschaffen hat. Nun ginge es darum, auf die Qualität zu achten, sagte Sibler.

Große neue universitäre Projekte sind die Technische Hochschule Nürnberg und die geplante Fakultät für Luft- und Raumfahrt und Geodäsie.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Beim Frauenanteil in der Professorenschaft ist Bayern mit 19,2 Prozent Schlusslicht. Das will der Minister ändern und Frauenförderung in die Zielvereinbarungen mit den Universitäten verbindlich aufnehmen. Und: Die Studierenden sollen mehr Mitsprache bekommen in Bayern. Bayern ist das einzige Bundesland ohne eine sogenannte verfasste Studierendenschaft. Eine solche soll es auch weiter nicht geben. Sibler will sich bei der Struktur an den landesweiten Schülervertretungen orientieren. Ein Mitspracherecht der Studentinnen und Studenten soll im Hochschulrecht verankert werden. Gegen eine verfasste Studierendenschaft spricht in Siblers Argumentation die Zwangsmitgliedschaft, die diese bedeuten würde.

Grüne fordern "verfasste Studierendenschaft"

Die Grünen im Landtag sehen das anders. Laut der hochschulpolitischen Sprecherin Verena Osgyan ist ein solches Organ "die beste Möglichkeit für die Studentinnen und Studenten, sich demokratisch und eigenverantwortlich zu organisieren". Die Landtags-SPD forderte in einer ersten Reaktion eine bessere Finanzierung der Hochschulen. Die Unis seien unterfinanziert und auf Drittmittel angewiesen, hieß es.