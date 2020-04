Sibler verspricht Unterstützung für Studierende und HAW Landshut

Durch die Corona-Krise in Not geratene Studierende sollen unterstützt werden. Das hat Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) bei einem Besuch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) Landshut mitgeteilt. Außerdem soll das Technologie-Transfer-Zentrum in Dingolfing (TZ PULS), eine Außenstelle der HAW, stärker gefördert werden.

300.000 Euro im Jahr für TZ in Dingolfing

Das TZ PULS werde künftig mit 300.000 Euro jährlich gefördert, so der Minister. Dieses Technologie-Transfer-Zentrum in Dingolfing ist eine Außenstelle der Hochschule Landshut. Dort Lehren und Forschen seit 2016 vier Professoren gemeinsam mit ihren Mitarbeitern an den Themen: Intelligente Produktionslogistik, Lean Management, Digitalisierung und Industrie 4.0.

Außerdem sicherte Sibler den Studierenden maximale Flexibilität zu:

"Ich habe letzte Woche mit der Bundesministerin länger telefoniert. Wir versuchen bei Studierenden, bei denen die Eltern in Kurzarbeit kommen und die dann in die Bafög-Bereiche fallen, dass wir da sehr flexibel die Umsetzung machen. Und wir hoffen auch, dass wir denen, die keinen Job mehr haben, ein Stück entgegen kommen können mit einem Sonder-Fonds. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber auf der Zielgeraden." Bernd Sibler (CSU), bayerischer Wissenschaftsminister

Keine Nachteile wegen Corona

Sibler stellte auch heute wieder klar: Gesundheit geht vor. Deswegen wird es so bald wohl keine Präsenzveranstaltungen an den Unis und Hochschulen geben, sondern - wenn möglich - solle alles online laufen. Weil das allerdings nicht optimal sei, sollten den Studierenden keine Nachteile entstehen, wenn sie wegen der aktuellen Situation ein Semester länger bräuchten. Das kommende Semester solle nicht auf die Studienzeit angerechnet werden, so der Minister. Die Punkte werden aber natürlich trotzdem ganz normal angerechnet.

Lob für Ausbau der Onlinekurse

Der Minister lobte den Ausbau der Online-Kurse an der HAW Landshut. So finden dort derzeit schon alle Vorlesungen und Seminare digital statt. Die aktuelle Situation fließt sogar in die Lehre mit ein, sodass sich Praxis und Theorie gut verzahne. So geht es zum Beispiel in den Seminaren im Studiengang Soziale Arbeit verstärkt um Häusliche Gewalt, Kinderschutz, Burn-out bei Pflegekräften oder gesellschaftlichen Zusammenhalt. An der Fakultät Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen befassen sich die Studierenden gerade intensiv mit der Herstellung von Corona-Schutzvisieren mit Hilfe eines 3-D-Druckers.