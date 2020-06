Sibler eröffnet Hinterglasmuseum am Lusen

Wassily Kandinsky und Gabriele Münter konnten sich für Volkskunst begeistern und sammelten Hinterglasbilder aus Raimundsreut im Landkreis Freyung-Grafenau. Sie ließen sich von den einfachen Motiven und den satten Farben der Bilder inspirieren. In der Region selbst war das lange vergessen. Doch jetzt gibt es in Schönbrunn am Lusen ein eigenes Hinterglas-Museum. Kunstminister Bernd Sibler wird es am Freitag eröffnen. Drei Jahre wurde daran gearbeitet, rund 800.000 Euro hat der Umbau des alten Schulhauses gekostet.

Früher als Give-Away für Wallfahrer

Im 17. Jahrhundert wurden in Raimundsreut Tausende Hinterglasbilder gefertigt. Aber nicht, weil die Leute dort besonders fromm waren, sagt Projektleiterin Alexandra von Poschinger: "Sie waren tüchtige Geschäftsleute." Das Geschäft ließ sich mit der Wallfahrt im benachbarten Kreuzberg machen, zu der im Jahr bis zu 70.000 Menschen kamen. Die Bayerwaldler bemalten Glasplatten aus der Glashütte in Schönbrunn am Lusen mit der Heiligen Anna und entwickelten so ein Give-Away für die Wallfahrer.

Gruppe der Blaue Reiter bediente sich an Hinterglas-Motiven

Nach der Säkularisierung ließen die Raimundsreuter ihre Bilder von Kraxenträgern in die Stuben der Menschen transportieren. So kamen die Bilder ins Allgäu, nach Franken und Oberbayern. Dort, in Murnau 200 Jahre später, entdeckten die Maler der Blauen-Reiter-Gruppe die Hinterglasbilder. Abzüge von Gabriele-Münter- und Wassily-Kandinsky-Werken werden im Museum Hinterglasbildern gegenübergestellt. Offensichtlich haben sich die Künstler bei den einfachen Motiven bedient und sie in ihre Werke übertragen.