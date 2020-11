Sibirischer Tiger zieht in den Tiergarten Nürnberg um

Ein sibirischer Tiger aus dem Serengeti-Park Hodenhagen wohnt nun im Tiergarten Nürnberg. Tiger Nikolai ist drei Jahre alt, in Lissabon geboren und wohnte bis zuletzt im Serengeti-Park in Hodenhagen in Niedersachsen. In Nürnberg soll er einer wichtigen Aufgabe nachgehen: Zusammen mit dem Tiger-Weibchen Katinka für Nachwuchs sorgen und so zum Erhalt der Tierart beitragen.

Stark gefährdete Art

Sibirische Tiger, auch als Amurtiger bekannt, bilden eine der Unterarten der Tiger und gehören zu den größten lebenden Katzen der Welt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) bewertet ihren Bestand als "stark gefährdet".

Größter Feind ist der Mensch

Der größte Feind der Amurtiger ist der Mensch. Wilderei und Lebensraumverlust bedrohen die wildlebenden Tiere. Ihr natürlicher Lebensraum ist derzeit noch der russische Ferne Osten bis hin zu angrenzenden Regionen in Nordkorea und China. Im EEP für sibirische Tiger sind derzeit laut Tiergarten Nürnberg 256 sibirische Tiger erfasst.