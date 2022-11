Sibirische Weißtanne: Christbaum am Marienplatz aufgestellt

Eine 25 Meter hohe Tanne soll den Marienplatz in München während der Vorweihnachtszeit zieren. Der 50 Jahre alte künftige Weihnachtsbaum ist am Mittwoch in Hohenpeißenberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau gefällt und verladen worden.

Am Donnerstagmorgen wurde die sibirische Weißtanne in der Landeshauptstadt aufgestellt. Auf dem Marienplatz wird am 21. November der Christkindlmarkt eröffnet.