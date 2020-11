Shutdown statt Weltpremiere im Festspielhaus Füssen

"Dass keine Menschen hier sind und dass die Bühne leer ist – das stimmt einen natürlich sehr, sehr traurig", sagt Theaterleiter Benjamin Sahler. Das Ludwig-Musical, der "Ring", die "Päpstin" und jetzt "Zeppelin" – alle Musicalvorstellungen seit dem Frühjahr wurden abgesagt. Seit Monaten gab es keine großen Veranstaltungen mehr in dem riesigen Theater am Forggensee. Drei Viertel der Belegschaft sind in Kurzarbeit.

Verständnis für die Corona-Maßnahmen

"Es ist hart für uns", klagt Geschäftsführerin Birgit Karle. Trotzdem haben sie und Theaterleiter Benjamin Sahler Verständnis für die Schutzmaßnahmen. Die Gesundheit gehe vor. Das Füssener Festspielhaus treffen die Corona-Maßnahmen zur Unzeit: Nach vielen Jahren der Unsicherheit war das Theater gerade auf einem guten wirtschaftlichen Weg, die schwarze Null war laut der Geschäftsführerin in greifbarer Nähe. Doch dann kam das Virus. "Für uns ist das tragisch. Nichtsdestotrotz: Wir sind tatsächlich optimistisch", sagt Karle.

"Wir schaffen das!“

Der Grund für den Optimismus: Das Theater konnte staatliche Hilfen beantragen. Außerdem hat Inhaber und Investor Manfred Rietzler finanzielle Unterstützung zugesagt. Das Leitungsteam glaubt, so die Krise meistern zu können. "Wir schaffen das!", sagt die Geschäftsführerin.

Zeppelin-Premiere im Juni

Im Frühjahr könnte der Spielbetrieb wieder losgehen, hofft Karle. Im Juni soll dann das Zeppelin-Musical-Premiere haben - vielleicht auch nur vor kleinerem Publikum. Aber das würde das Team in Kauf nehmen. Denn im Festspielhaus warten sie seit Monaten sehnsuchtsvoll auf einen ganz bestimmten Moment: "Am meisten freuen wir uns, wenn das Licht wieder angeht, der Saal wieder gut gefüllt ist und die Begeisterung im Publikum auf die Bühne und zu uns herüberschwappt", so Theaterleiter Sahler.