Showdown in Rosenheim: Scheuer trifft Brennertrassen-Gegner

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will in Rosenheim mit Bürgermeistern und Bürgerinitiativen das weitere Vorgehen in Sachen Brennernordzulauf klären. Im Vorfeld der Besprechung im Rosenheimer Landratsamt findet eine große Demonstration statt. Die 14 Bürgerinitiativen im Kreis Rosenheim mit rund 4.000 Mitgliedern, fordern, dass die Pläne für eine Hochgeschwindigkeitstrasse gestoppt werden. Ab 11.15 Uhr findet ein Sternmarsch zum Landratsamt statt, begleitet von vielen Traktoren. In Rosenheim sind am Vormittag Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Um 12.00 Uhr beginnt vor dem Landratsamt eine Kundgebung.

Konkrete Zahlen zum Güterverkehr

Es geht bei den Protesten um den Bau des Brennerbasistunnels, der 2026 eröffnet werden soll, und vor allem um die Zufahrt dorthin. Die Bahn rechnet mit steigendem Güterverkehr über die Alpen und wurde vom Bund beauftragt, zu prüfen, wo im Rosenheimer Land eine Hochgeschwindigkeitsstrasse gebaut werden könnte. Vom Bundesverkehrsminister werden heute konkrete Zahlen zum Bedarf und zur Verkehrspolitik erwartet.

Bürgerdialog als "Alibiveranstaltung"

Um die Bevölkerung mit einzubinden in die Planung, wurde ein Bürgerdialog ins Leben gerufen. Aber der Bahn schlägt eisiger Wind entgegen, die Ängste bei der Bevölkerung haben 2018 deutlich zugenommen: befürchtet werden zum Beispiel eine Bauzeit von 15 Jahren sowie ein Verlust der Lebensqualität und des Wohnwerts. Landwirte fürchten um ihre Ackerflächen. Stattdessen schlagen die Gegner einer Neubautrasse vor, das Bestandsgleis im Inntal auszubauen und zu modernisieren. Gefordert wird außerdem eine "echte" Bürgerbeteiligung, denn den Planungsdialog der Deutschen Bahn sehen viele als "Alibiveranstaltung" an.