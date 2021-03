Shopping in Landshut: Drei Einkaufsmodelle innerhalb einer Woche

Weil am Montag die Inzidenz noch unter 50 war, durften die Geschäfte in Landshut öffnen. Seit Freitag gilt, weil die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen dann über 50 war, nur noch Click & Meet, also Shoppen mit Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung. Und in der nächsten Woche wird es wegen der aktuellen Inzidenz über 100 wohl nur noch Click & Collect, also nur noch Abholung der vorab bestellten Waren, geben. Aktuell hat die Stadt Landshut eine 7-Tage-Inzidenz von 111,7.

Verunsicherung bei der Kundschaft

Ein herber Rückschlag für die Einzelhändler in Landshut, die sich gefreut hatten, endlich wieder aufmachen zu dürfen. Auch das Click & Meet, also das Einkaufen mit Terminvereinbarung und Kontaktnachverfolgung, sei bei den Kunden gut angekommen, so Verkäuferin Manuela Scharl vom Schuhhaus Kastl: "Wir würden es super finden, wenn das Click & Meet immer wäre, egal ob die Zahl hoch oder niedrig ist. Weil das ewige 'auf und wieder zu' verunsichert die Kunden. Wir haben am Tag mindestens 50 Anrufe, ob wir offen haben oder zu, weil die Leute verunsichert sind."

Auch andere Geschäftsleute in Landshut hatten das Konzept Click & Meet nach dem Motto "immer noch besser als ganz geschlossen" befürwortet. So etwa der Geschäftsführer des Modehauses Oberpaur in der Landshuter Altstadt, Christian Boniberger.

Hoffnung für den Einzelhandel

Er hatte für Freitag und Samstag versucht, die Terminvereinbarung so unkompliziert wie möglich zu machen: Online, am Telefon oder spontan vor Ort. "Man kann einen Termin auf dem Handy machen. Aber wir haben auch so einen kleinen Concierge-Service vor dem Haus, der den Termin in ein Tablet eingibt, außer wir sind zu dem Zeitpunkt schon bei unserem Limit, dann müssen wir auf einen späteren Zeitpunkt verweisen." Weil das Modehaus recht groß ist, dürfen maximal 170 Kunden gleichzeitig drinnen sein.

Boniberger hofft, dass sich Kunden trotz des ständigen Wechsels von Einkaufsmodellen entscheiden, in der Stadt einzukaufen und nicht bei großen Online-Versandhändlern: "Ich hoffe, dass so viele Kunden wie möglich das regionale Shopping in Anspruch nehmen, weil sonst die Innenstädte nicht mehr so schön ausschauen würden wie jetzt."