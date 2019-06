Shopping-Center im Wandel: Einkauf soll Erlebnis werden

Das veränderte Kaufverhalten der Verbraucher und die Konkurrenz aus dem Internet bereiten dem klassischen Einzelhandel immer größere Probleme. Das trifft unter anderem die rund 60 Einkaufszentren in Bayern. Trotzdem soll ihre Zahl in nächster Zeit noch steigen, denn es sind weitere Neueröffnungen geplant. Die Betreiber setzen verstärkt auf ein schönes Einkaufserlebnis insbesondere mit Gastronomie.

Neue Einkaufszentren in etlichen Städten

In Höchstadt, Kaufbeuren, München haben vor kurzem neue Einkaufszentren eröffnet. In Burghausen, Nürnberg, Hof und Weiden wird es in den nächsten Monaten der Fall sein. Auffallend dabei ist: sie liegen in den Innenstädten oder zumindest im Stadtgebiet. Auf der grünen Wiese entstehen nur noch selten große Einkaufstempel. Denn die Menschen setzen sich immer seltener ins Auto, um zum Shoppen an den Stadtrand zu fahren.

Modegeschäfte leiden unter Internetkonkurrenz

Ein weiterer Trend: die Shoppingcenter werden kleiner. Das hat insbesondere mit der Krise der Modeläden zu tun. Früher waren die großen Filialen etwa von H&M, C&A, K&L Ruppert oder Zara Publikumsmagneten. Doch weil immer mehr Menschen im Internet einkaufen, wollen die Textilketten keine so großen Flächen mehr. Und eigenständige Modeboutiquen meiden mittlerweile oft die großen Einkaufszentren heißt es beim Handelsverband Bayern.

"Die mittelständischen Geschäfte haben manchmal das Besondere eines Shoppingcenters ausgemacht. Doch die sind durch das Internet besonders unter Druck." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Einkauf geht durch den Magen

Doch nicht nur Modehändler leiden unter der Onlinekonkurrenz, sondern der gesamte stationäre Einzelhandel. Um die Kunden ins Shoppingcenter zu locken, setzen die Betreiber deshalb auf ein besonderes "Einkaufserlebnis": viel Tageslicht, Pflanzen, großzügige Aufenthaltsbereiche, Aufladestationen für Handys und so weiter. Viele ältere Standorte wurden oder werden modernisiert und auf Wohlfühlatmosphäre getrimmt. Ein großer Schwerpunkt sind mittlerweile Restaurants und Schnellimbisse.

"Studien haben eindeutig gezeigt, dass Kunden, die in einer angenehmen Atmosphäre essen können, länger dableiben und dann auch in den Geschäften mehr Geld ausgeben." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Teilweise belegt die Gastronomie bereits mehr als 20 Prozent der Fläche in Shoppingcentern.

Wohnen im Einkaufszentrum

Bei manchen Center-Betreibern spielen mittlerweile die Läden nur noch eine untergeordnete Rolle. In der Branche spricht man von "Quartier-Entwicklungen". Das bedeutet, in den großen Häusern werden auch Wohnungen, Büros, Arztpraxen, Fitnessstudios, Kinos, Hotels etc. untergebracht – und dann eben noch Ladengeschäfte, wo die Menschen sowieso dran vorbeimüssen.