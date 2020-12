Shoppen vor dem Lockdown: "Stärkster Tag im Weihnachtsgeschäft"

Am Sonntag könnten Bund und Länder einen harten Lockdown beschließen, zu dem dann auch Ladenschließungen gehören dürften. Viele Menschen in Bayern zogen deshalb am Samstag noch einmal los, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

"Von Festtagsstimmung kann heute keine Rede sein", sagte Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. Zum Bummeln komme kaum jemand in die Städte - stattdessen würden Wunschzettel abgearbeitet.

Handelsverband: "Stärkster Tag im Weihnachtsgeschäft"

Trotzdem verschaffte der Samstag dem Corona-gebeutelten Einzelhandel ein wenig Luft. "Heute war der stärkste Tag im Weihnachtsgeschäft", sagt Ohlmann. Dennoch lägen die Umsätze noch knapp 25 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

Eine Passantin in Nürnberg erzählte, sie habe sich nach langem Hin und Her dazu entschieden, noch einmal in die Stadt zu fahren, weil sie damit rechne, dass ab Mittwoch die Läden geschlossen seien. Andere Innenstadt-Besucher berichtete, dass sie das Einkaufen im vollen Zentrum mit Maske zwar zum Teil als stressig empfunden hätten, es alles in allem aber kein Problem gewesen sei.

Auch laut Polizei verlief der Andrang geordnet. In der Nürnberger Fußgängerzone seien zwar viele Weihnachtsbesorgungen erledigt worden. "Eine Häufung von Einsätzen haben wir nicht", sagte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken.

Kaum etwas los war dagegen der Polizei zufolge in der Münchner Fußgängerzone. Trotzdem gebe hier verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der bereits geltenden Corona-Regeln. "Da hat sich aber nichts geändert, nur wegen der Diskussionen über mögliche Geschäftsschließungen", erklärte ein Sprecher.

Auch im Landkreis Regen, einem der niederbayerischen Corona-Hotspots, lockte der Samstag die Massen nicht in die Zentren, obwohl Ladenschließungen ab Montag hier bereits beschlossene Sache sind. "Bei uns ist alles ganz ruhig", berichtete ein Sprecher der örtlichen Polizei.

Auch in Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist der Einzelhandel zufrieden

In anderen Bundesländern nutzten die Menschen den Samstag ebenfalls, um ihre Geschenke einzukaufen. "Im Vergleich zu den Vorwochen merkt man, dass mehr Menschen da gewesen sind", sagte etwa der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsätze vor dem dritten Advent in diesem Jahr 40 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres lägen.

Die Brandenburger waren ebenfalls in Kauflust, die Geschäfte in Potsdam und Frankfurt (Oder) waren gut besucht. Auch in Cottbus nutzten viele Leute den Samstag zum Weihnachtsshopping.

In Nordrhein-Westfalen hatten die Behörden zwar einen Ansturm auf die Innenstädte befürchtet - Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte deshalb scharfe Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei angekündigt. Ein Massenandrang blieb jedoch weitgehend aus. Die Innenstädte in Köln und Düsseldorf waren nach Angaben der Städte zwar gut besucht, die Ordnungshüter waren dabei aber zufrieden mit der Lage.