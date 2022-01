Shoppen ohne Impfnachweis: Augsburger City trotzdem leer

Die Impfnachweis-Kontrolle an der Ladentür ist weg. Und damit auch der Ärger und die Personalkosten dafür. Aber die Kunden habe das noch nicht zurückgebracht, klagt der Haushaltswaren-Händler "Siller & Laar". Von Verunsicherung sprechen die Geschäftsinhaber, sogar von "Konsumverweigerung" ihrer Kundschaft.

Kunden zeigen weiterhin ihren Impfnachweis vor

"Es ist eine Katastrophe, so schlecht ist es in den zwei Jahren der Pandemie nicht gelaufen, wie jetzt", klagt etwa Rosemarie Benesch. Die Inhaberin eines Damenbekleidungsgeschäfts sagt: "Es kommt einfach niemand!". Andere Händler schildern, dass weiterhin Kunden mit Impfnachweis in der Hand in den Laden kämen. Viele Leute wüssten wohl noch gar nicht, dass 2G gerichtlich aufgehoben wurde.

Personal in Kurzarbeit

Verzweiflung und Frust machen sich bei den Einzelhändlern breit, wenn sie in ihren Läden mehr Verkäuferinnen als Kunden haben. Das Personal ist teils in Kurzarbeit. Der Umsatz ist um ein Drittel oder noch mehr eingebrochen. So ein Minus können die Einzelhändler auch mit ihren Online-Shops nicht ausgleichen.

Hoffnung auf warmen Frühling

Noch einige "dunkle Wochen" befürchtet man beim Augsburger Textilhaus Rübsamen, bis die Omikron-Welle durch ist. Andere machen sich Sorgen, dass zu viele Mitarbeiter gleichzeitig krank werden oder in Quarantäne müssen. Dann würden Läden geschlossen bleiben, ganz ohne Lockdown. Die Hoffnung: Ein warmer Frühling, eine Rückkehr der Außengastronomie und eine wiederbelebte Innenstadt.