Shoah-Gedenktag: Vergessene Verbrechen von Nürnberger Polizisten

Eine Polizeikompanie aus Nürnberg hat während des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa tausende Menschen ermordet. Das Gedenken an diese Verbrechen kommt in der Stadt der Menschenrechte erst jetzt in Gang.