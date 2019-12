Shazam analog – beim Büro für Weihnachtslieder

Bei Eva Maria Hois stehen in der Adventszeit das Telefon beziehungsweise die Bürotür nicht still. 60 bis 70 Anfragen pro Tag musste sie während der letzten Wochen zusammen mit ihren Kollegen vom Büro für Weihnachtslieder in Graz bewältigen.

Sie bringen Texte in Erinnerung, lassen Melodien wiederaufleben, singen gesuchte Lieder vor. Ein Service, der weit über die Möglichkeiten von Google in Zeiten des Internets hinausgeht.

"Also ich würde mal sagen, die Klassiker, die alle kennen, ‚Stille Nacht‘, ‚Leise rieselt der Schnee‘, ‚Alle Jahre wieder‘ und so weiter, die finden Sie im Internet. Aber alles, was ein bisschen spezieller ist, das ist schwer zu finden, bzw. man findet oft nur den Text und dann die Noten nicht. Also ich glaub, so gut und komfortabel wie in unserem Büro findet man selten so eine Menge Weihnachtslieder.“ Eva Maria Hois, Büro für Weihnachtslieder

Liederkennung ganz analog

Eva Maria Hois hilft, wenn man sich nur noch an eine Melodie erinnert. Ein kurzes Vorsummen – und schon hat sie in den meisten Fällen sofort den Titel parat.

Auch gibt es in dem Weihnachtsliederbüro Texte oder Notenblätter mit den gängigsten Liedern wie "Ihr Kinderlein kommet", "Stille Nacht, Heilige Nacht" und "Oh, du fröhliche“ – und mit weniger bekannten Liedern. Jedes Jahr wird die Nachfrage größer.

"Das holen sich ungefähr die Hälfte der Besucher und alle anderen haben Spezialanfragen: ‚Kennen Sie zufällig dieses Lied oder diese Melodie‘, oder ‚Meine Oma hat das und das immer gesungen und haben Sie das für mich‘.“ Eva Maria Hois, Büro für Weihnachtslieder

"Stille Nacht, Heilige Nacht“ in 300 Übersetzungen

Eva Maria Hois kann aus einem Fundus von rund 15.000 Weihnachtsliedern schöpfen, darunter natürlich viele Doppelnennungen. Der Weihnachtslied-Klassiker schlechthin "Stille Nacht“ steht in ungefähr 300 Übersetzungen in den Regalen. Auch bayerische Weihnachtslieder gibt es dort.

"Immer wieder wird zum Beispiel gefragt nach den Liedern mit Texten von Ludwig Thoma. Da gibt’s ja die Heilige Nacht Geschichte, das ist mehrmals vertont. Und da sind zwei, drei Lieder daraus, die gerne gesungen werden.“ Eva Maria Hois, Büro für Weihnachtslieder

Das Grazer Weihnachtsliederbüro gibt es seit nunmehr 28 Jahren. Der Service des Büros ist kostenlos. Neben Spenden kommt der Großteil der nötigen finanziellen Mittel vom Steirischen Volksliedwerk, das das ganze Jahr über Anfragen zu Liedern bearbeitet. In der Vorweihnachtszeit wird dann von Ende November bis kurz vor Weihnachten die Spezialabteilung "Weihnachtslieder" eingerichtet. Damit es unterm Christbaum wieder schön klingen kann.