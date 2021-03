SGL Carbon bekommt 42,9 Millionen Euro für Batterien-Entwicklung

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Freie Wähler, hat in Meitingen einen Förderbescheid über knapp 43 Millionen Euro übergeben. Mit dem Geld soll beim Kohlenstoff-Spezialisten SGL Carbon die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batteriespeichern vorangetrieben werden.

Aiwanger: Deutschland bei Batterie-Entwicklung noch nicht abgehängt

Aiwanger sagte, hier werde ein Technologie-Bereich gefördert, bei dem man sich schon von asiatischen Herstellern abgehängt sah. Das sei nicht der Fall. Deutschland und Europa müssten sich aber weiter bemühen, Anschluss an die weltweite Entwicklung zu halten. Aiwangers Beispiel: Wenn deutsche Autohersteller nicht produzieren könnten, weil etwa ein Akku-Lieferant aus Asien gerade nicht liefern könne, dann wäre das fatal.

Besonders hohe Förderung für SGL Carbon

Die Summe von 42,9 Millionen Euro kommt von Bund und Freistaat und wurde dem Unternehmen im Rahmen eines EU-Programms zur Batterie-Entwicklung zugesprochen. SGL Carbon ist nach Unternehmensangaben eines von elf Unternehmen in Deutschland, deren Forschung und Entwicklung in diesem Ausmaß nach EU-Richtlinien gefördert wird. Die Graphit-Technologie werde derzeit vor allem in Europa weiterentwickelt, so Burkhard Straube, der bei SGL den Bereich "Graphite Solutions" leitet.

Welche Batterie-Bestandteilte SGL Carbon in Meitingen herstellt

Graphit spielt die Hauptrolle für die aktuelle Technik der Anode, also der einen Hälfte jedes Akkus. Der Grundstoff - ein schwarz-graues, feines Pulver - wird in Meitingen künstlich hergestellt. Der früher abgebaute Bodenschatz spielt hier keine Rolle mehr. SGL Carbon stellt Straube zufolge schon seit rund 100 Jahren Graphit her.

Neu ist die Anforderung, durch unterschiedliche Körnung oder die Struktur der Partikel wichtige Eigenschaften der Stromspeicher zu beeinflussen: Energiedichte, maximale Leistung und Lebensdauer des Akkus. Innovationssprünge auf diesem Gebiet sollen unter anderem dem elektrisch angetriebenen Auto zum Durchbruch verhelfen.

SGL Carbon beliefert diverse Branchen

SGL Carbon stellt weltweit an 29 Standorten Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen her. Die Produkte des Konzerns finden in verschiedenen Branchen ihren Absatz: Solar- und Windenergie, Automobil, Chemie, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter-Technik, LED und bei Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien.