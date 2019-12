Sexueller Übergriff: Junge Frau wird auf Nachhauseweg überfallen

Die junge Frau kam gerade von der Arbeit. Gegen 02:18 Uhr stieg sie an einer Haltestelle in der Innenstadt in einen Bus, fuhr bis zur Haltestelle "Bürgerbräu". Nach Angaben der 19-Jährigen saß auch der spätere Täter mit im Bus. Wenige Meter, nachdem sie an der Haltestelle in der Mainaustraße ausgestiegen war, griff der Unbekannte die 19-Jährige plötzlich an. Dabei drängte er die junge Frau gegen eine Mauer, betatschte sie im Intimbereich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die junge Frau wehrte sich vehement und rief lautstark um Hilfe. Erst nachdem sie dem Unbekannten in die Lippe gebissen hatte, ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung Mainaustraße. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:40 Uhr.

Kripo setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Mehrere Streifen der Würzburger Polizei fuhren umgehend zum Tatort, nachdem die Frau den Notruf gewählt hatte. Eine großangelegte Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ergebnislos. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß

19 Jahre alt

schlank

schwarze, gelockte, Haare

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, trug schwarze Basecap

wurde bei der Tat im rechten Bereich der Unterlippe verletzt

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.