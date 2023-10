Sexueller Übergriff in Vilseck: Polizei fahndet mit Phantombild

Nach einem sexuellen Übergriff in Vilseck im Landkreis Amberg-Sulzbach sucht die Polizei jetzt öffentlich mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich an eine Polizeiinspektion zu wenden. "Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein", so die Polizei in ihrem Aufruf.

Unbekannter dringt in Wohnung ein

Zu dem sexuellen Übergriff soll es in den frühen Morgenstunden des 7. Oktobers in einer Wohnsiedlung in Vilseck gekommen sein. Wie die Kriminalpolizeiinspektion Amberg mitteilt, sei der unbekannte Mann in das Haus einer 40-Jährigen eingedrungen. Dort berührte er sie im Intimbereich, so die Polizei. Die Frau wurde leicht verletzt und begann laut zu schreien Daraufhin soll der Mann sie losgelassen haben und über die Balkontüre geflüchtet sein.

Festgenommener Amerikaner nicht der Täter

Im Zuge der Ermittlungen war zunächst ein Zivil-US-Amerikaner festgenommen worden. Er kam aber wieder frei, nachdem er als Täter ausgeschlossen werden konnte. Nach einem richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.

Gesuchter Mann hat auffällige Tätowierung

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 30 bis 35 Jahre alt und etwa zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Seine Statur ist athletisch, seine Haare sehr kurz und schwarz. Auffällig ist eine größere Tätowierung am rechten Brustbereich, die bis zum rechten Oberarm reicht. Zeugen können unter der Rufnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion Angaben machen.