Sexueller Übergriff in Nürnberg: Polizei nimmt 19-Jährigen fest

In Nürnberg haben Passanten in den frühen Samstagmorgenstunden den Polizeinotruf gewählt und so zur Festnahme eines mutmaßlichen Sexualverbrechers beigetragen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten in der Innenstadt einen Mann beobachtet, der eine offenbar wehrlose Frau im Bereich einer Baustelle womöglich sexuell belästigte.

Mutmaßlicher Sexualverbrecher festgenommen

Beim Anblick der Fußgänger flüchtete der Mann. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte durch Streifenbeamte ein 19-Jähriger festgenommen werden. Im Bereich der Baustelle fanden die Beamten dann eine junge Frau, die offenbar Opfer eines Sexualdelikts wurde. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Richter entscheidet über Haftantrag der Staatsanwaltschaft

Der mutmaßliche Sexualverbrecher wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser entscheidet im Laufe des Tages, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird. Derzeit befindet sich der 19-Jährige weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.