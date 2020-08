"Sexueller Übergriff im Nachtzug": Tat hat es wohl nicht gegeben

Das angebliche Sexualverbrechen in einem Nachtzug nach Wien hat so möglicherweise nie stattgefunden. Der Zug war am Samstagmorgen (01.08.) für mehrere Stunden im Passauer Bahnhof wegen polizeilicher Ermittlungen aufgehalten worden.

"Opfer" betäubt?

Wie Walter Feiler, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau, auf BR-Anfrage mitteilt, gibt es Zweifel an der Aussage der 40-jährigen Frau aus Rumänien. Sie hatte behauptet, womöglich betäubt worden zu sein. Ein 33-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen hätte sich dann möglicherweise an ihr vergangen. Die Frau klagte über Schmerzen im Unterleib. Die beiden Personen waren alleine in einem Abteil.

Keine Ermittlungen wegen falscher Verdächtigungen

Laut Staatsanwalt Feiler sieht es nach aktuellen Ermittlungen so aus, als hätte es gar keinen sexuellen Übergriff gegeben. Der mutmaßliche Täter sei der Polizei gegenüber absolut kooperativ gewesen, wohingegen die Frau eher auffällig gewesen sei. Sie war dem Zugpersonal gegenüber bereits beim Einsteigen in den Zug ausfällig geworden. Da die 40-Jährige den Mann nicht direkt beschuldigt hatte, wird gegen die Frau wohl auch nicht wegen falscher Verdächtigung ermittelt.