Sexueller Übergriff bei Clubspiel: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem sexuellen Übergriff auf eine Frau nach dem Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 im Mai hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten hatten im Zuge der Fahndung am Mittwoch das Foto eines Mannes veröffentlicht. Daraufhin gingen laut Polizei zahlreiche Hinweise ein, die sich alle auf dieselbe Person bezogen.

Im Stadion "vehement sexuell angegangen"

Zur Identität des Tatverdächtigen können die Beamten derzeit aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen keine weiteren Angaben machen. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungsmaßnahmen durch.

Der Übergriff hatte am 15.5.22 nach dem Fußballspiel im Max-Morlock-Stadion stattgefunden, als der Aufstieg des FC Schalke 04 in die Erste Bundesliga feststand und Fans den Platz stürmten. Die Frau wurde dabei von einem Mann "vehement sexuell angegangen", so die Polizei. Erst nachdem sie zu weinen begonnen hatte und ein Sicherheitsmitarbeiter ihr zu Hilfe gekommen war, ließ der Mann von ihr ab.

Opfer macht Übergriff öffentlich und stellt Anzeige

Auf Twitter hatte die Frau die Tat öffentlich gemacht. In dem Fan-Gemenge habe ein Unbekannter ihr zunächst an den Hintern und dann zwischen die Beine gegriffen und letztlich versucht, ihr das Trikot aus der Hose zu ziehen, beschrieb sie den Vorfall. Ihr sei geholfen worden und ein Foto des Mannes konnte aufgenommen und nach einer Anzeige an die Polizei übergeben werden.