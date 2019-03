Sexueller Missbrauch von Jugendlichen: Polizist in U-Haft

Ein Polizist aus dem Münchner Umland sitzt wegen sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Missbrauchsfällen sowie einem Fall von Verbreitung von pornografischen Schriften aus.

Wie das für polizeiinterne Ermittlungen zuständige Landeskriminalamt mitteilte, meldete sich im März ein Vater, der berichtete, dass sein Sohn von dem Polizeibeamten pornografische Fotos und Filme zugeschickt bekommen habe. Der Sohn soll den Beamten zuvor bei einem Schülerpraktikum bei der Polizei kennengelernt haben.

Polizist vom Dienst suspendiert

Bereits im Februar war eine Anzeige gegen denselben Beamten eingegangen. Demnach soll er sich vor fünfzehn Jahren an einem Jugendlichen vergangen haben. Der Beamte wurde von seinem Dienst in einer oberbayerischen Polizeiinspektion suspendiert und seine Wohnung durchsucht.

Die Ermittlungen hätten weitere mögliche Fälle ans Licht gebracht, hieß es. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen werde.

Keine Verbindung zum Münchner Polizeiskandal

Erst am Freitag war in einem anderen Fall bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft München I gegen mehrere Polizeibeamte wegen eventuell strafbarer Inhalte in einer internen Chat-Gruppe ermittelt. Unter anderem geht es um zwei möglicherweise antisemitische Videos. Außerdem wurde ein Foto von einer Hakenkreuzschmiererei gefunden. Entdeckt wurde dies auf dem privaten Handy eines Polizisten.

Nach Angaben der Polizei gibt es zwischen den beiden Fälle keine Verbindung.