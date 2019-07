Sexueller Missbrauch in Kinderzimmer: Einbrecher in U-Haft

Ein junger Mann stieg am frühen Samstagmorgen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau ein. Der 19 Jahre alte Mann ging ins Kinderzimmer, zog das dort schlafende Kleinkind aus und befriedigte sich. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, wurde der Mann wegen des dringenden Verdachts auf sexuellen Missbrauch festgenommen und am Sonntag in eine JVA eingeliefert. Das Mädchen blieb äußerlich unverletzt.

Eltern überwältigten den Eindringling

Der 19-Jährige hatte sich gegen halb fünf Uhr morgens über den Balkon Zugang zur Wohnung verschafft, so die Polizei. Als das Mädchen aufwachte und zu schreien begann, kam die Mutter dazu. Der Einbrecher versuchte zu flüchten und schlug dabei der Mutter ins Gesicht. Der Vater konnte den Mann aus dem Landkreis Dingolfing-Landau schließlich überwältigen. Mit Hilfe eines Nachbarn konnten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der alkoholisiere 19-Jährige wehrte sich allerdings so heftig, dass er leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Kinderwäsche in Verdächtigen-Wohnung

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei unter anderem Kinderkleidung, Mädchenunterwäsche und Bikinis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen den jungen Mann. Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln in dem Fall und bitten um Hinweise auf ähnliche Fälle und Angaben zu den gefundenen Kleidungsstücken.

Bilder von diesen hat das Polizeipräsidium Niederbayern auf seiner Internetseite veröffentlicht.