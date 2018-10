23.10.2018, 17:09 Uhr

Sexueller Missbrauch: Ehemaliger Lehrer in Gemünden vor Gericht

Der Fall hatte am Gymnasium Karlstadt für Aufsehen gesorgt: Einem mittlerweile ehemaligen, da pensionierten Lehrer wird der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen zur Last gelegt. Der Mann steht ab Mittwoch in Gemünden vor Gericht.