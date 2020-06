Sexueller Kindesmissbrauch: Mann muss acht Jahre ins Gefängnis

Ein 53-jähriger Mann wurde vom Landgericht Schweinfurt wegen erneuten schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern am Montag zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Weiterhin ordnete das Gericht Sicherheitsverwahrung an. Der 53-Jährige nahm das Urteil ohne sichtbare Regung an. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zehn Monaten und Anordnung der Sicherungsverwahrung gefordert. Die Nebenklage hatte sich der Forderung angeschlossen. Die Verteidigung wollte eine maximal sechsjährige Freiheitsstrafe erreichen.

53-Jähriger hatte gerichtliche Auflagen missachtet

Der Mann aus dem Landkreis Schweinfurt hatte 2018 zwei heute zwölfjährige Jungen und ein heute achtjähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht und von ihnen kinderpornographische Aufnahmen erstellt. Der Mann war bereits 2010 vom Landgericht Bamberg wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Eine seiner Auflagen nach der Haftentlassung war, dass er sich Kindern nicht mehr nähern darf. Mit den jetzt betroffenen Kindern hatte er sich bereits in deren Kindergarten- bzw. Grundschulalter "angefreundet". Der Prozess war vor gut einem Monat gestartet.

