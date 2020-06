Sexueller Angriff in Bayreuth: Polizei sucht nach Unbekanntem

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Bayreuth eine Sexualtat begangen haben soll. Wie die Behörde nun mitteilt, soll sich der Gesuchte am Montagmorgen (22.06.20) in der Bayreuther Innenstadt einer 31-Jährigen von hinten genähert und sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt haben.

Der Vorfall in der Opernstraße nahe des La-Spezia-Platzes beim Durchgang zum Finanzamt soll sich zwischen 5.00 Uhr und 6.45 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 09 21/50 62 405 zu melden.