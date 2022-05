Sexuelle Übergriffe unter Kindern: Was Eltern tun können

In einem Regensburger Kindergarten könnte es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie sie dem Bayerischen Rundfunk am Dienstag Mittag bestätigte.

Gegen die beschuldigten Kinder sei das Verfahren mangels Strafmündigkeit eingestellt, sagte Staatsanwalt Alexander Guth dem BR. Es liege jedoch noch eine Anzeige gegen eine Aufsichtsperson des Kindergartens vor. Ein Anwalt erhebe darin den Vorwurf der Körperverletzung durch Unterlassen gegen diese Aufsichtsperson.

Wie lassen sich solche Fälle in Zukunft vermeiden?

Yvonne Oeffling ist Expertin vom Verein AMYNA e.V. . Der Verein setzt sich für den Schutz von Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt ein. Laut Yvonne Oeffling fängt die Prävention schon im Elternhaus an. Im BR-Interview sagt sie, dass Eltern früh genug ihren Kindern das Gefühl vermitteln sollten, sie könnten über alles sprechen, was im Kindergarten passiert und sollten dabei besonders Grenzen definieren: "Ich würde sowohl als Einrichtung, als auch von der Seite der Eltern besprechen, was sind die Regeln für sexuelle Aktivitäten, wie zum Beispiel die sogenannten Doktorspiele."

Dabei gilt es, laut Yvonne Oeffling, verschiedene Punkte zu beachten:

Die Freiwilligkeit: Alle, die beteiligt sind, müssten auch gerne mitmachen und es freiwillig wollen.

Gleiches Alter: Erwachsene sollten überprüfen, ob alles auf Augenhöhe passiert oder es Ungleichheiten gibt.

Grenzen aufzeigen: Was ist in Ordnung und was geht zu weit – diese Grenzen sollten am besten mit den Kindern definiert werden.

Wenn die Kinder mit diesen "Spielregeln" konfrontiert sind, könnten sie selbst erkennen, wann Grenzen überschritten werden und sie sich damit an eine Aufsichtsperson wenden dürfen.

Als Elternteil informiert sein und Offenheit zeigen

Für Yvonne Oeffling ist es darüber hinaus besonders wichtig, eine Basis zu haben, um die Grenzen definieren zu können: "Ich als Elternteil kann mich darüber informieren: Was ist normales sexuelles Verhalten im Kindesalter? Das ist wichtig, dass ich das weiß, um überhaupt angemessen reagieren zu können auf das, was mein Kind macht."

Darüber hinaus sei es elementar, mit den Kindern im Gespräch zu bleiben und ihnen zu vermitteln, dass sie keine Angst davor haben müssen, bestraft oder ausgeschimpft zu werden. Es solle das Gefühl entstehen: "Wir Erwachsene sind dafür da, dafür zu sorgen, dass es sichere Orte für Kinder gibt und wir helfen dir auch."

Kindliche Aktivitäten können jederzeit Grenzen überschreiten

Dass Kinder zum Beispiel "Doktorspiele" im Kindergarten ausprobieren, ist laut Yvonne Oeffling ein völlig normales Verhalten. Es könne allerdings sein, dass solche Spiele oder solche Aktivitäten eben kippen in grenzüberschreitendes Verhalten. Das passiere nicht immer mit Absicht. "Wichtig ist eben der fachlich adäquate Umgang", betont Yvonne Oeffling, "das sind Situationen, für die alle Tagesstätten in Deutschland gewappnet sein sollten."

Laut Yvonne Oeffling wäre es wünschenswert wenn Kita und Elternhaus gemeinsam klar kommunizieren: Was sind die Regeln, die in Ordnung sind, und was passiert, wenn die Dinge anders laufen. Hier sollten Eltern, laut Yvonne Oeffling, mit der Kita sprechen, sobald sie einen Verdacht haben oder ihr Kind sich ihnen anvertraut hat. Dann könne die Einrichtung gezielt beobachten und gegebenenfalls frühzeitig eingreifen und das Gespräch mit den betroffenen Kindern suchen.