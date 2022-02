Sexuelle Übergriffe: Musikprofessor Mauser muss Haft antreten

Nun muss der frühere Präsident der Musikhochschule München ins Gefängnis: Bis zum Ablauf des Dienstags (1. Februar) hat der 67-jährige Musikwissenschaftler und Pianist seine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten in der Salzburger Justizvollzugsanstalt Puch-Urstein anzutreten.

Haftantritt wegen schlechter Gesundheit hinausgezögert

Trotz abschließenden Urteils des deutschen Bundesgerichtshofs von Oktober 2019 wegen sexueller Nötigung in drei Fällen hatte sich Mausers Haftantritt wegen gesundheitlicher Gründe verzögert. Außerdem konnten notwendige medizinische Untersuchungen wegen der Corona-Pandemie erst verspätet gemacht werden. Mitte Januar hatte das Landesgericht in Salzburg nach einem neuen Gutachten entschieden, dass diese Gründe nicht mehr stichhaltig seien. Der Verurteilte sei haftfähig. Gegen diese Entscheidung seien keine Rechtsmittel mehr möglich, sagte ein Salzburger Gerichtssprecher dem BR.

Sollte Mauser bis zum Ablauf des Dienstags nicht in der Strafanstalt erscheinen, droht ihm eine Zwangseinweisung durch die Polizei. Im mildesten Fall könne die zuständige Richterin eine neue Frist für das freiwillige Erscheinen Mausers in Puch-Urstein setzen, sagte der Gerichtssprecher.

Sexuelle Übergriffe an Musikhochschule München

Mauser war von 2003 bis 2014 Präsident der Musikhochschule München. In dieser Zeit hatte laut Urteil eine Sängerin trotz Gegenwehr mehrfach sexuelle Übergriffe durch Mauser erfahren. Das Urteil des Münchner Landgerichts von 2018 war im Jahr darauf vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Zuvor war Mauser in einem ähnlichen Fall wegen sexueller Nötigung bereits zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Antrag Mausers: Haft in Salzburg statt in Landsberg

Der aus Straubing stammende Mauser, der bis 2016 Rektor des Mozarteums in Salzburg war, hätte im Januar 2020 seine Haft in Landsberg am Lech antreten sollen. Er beantragte daraufhin, seine Haft im Salzburger Land absitzen zu dürfen, da er auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und dorthin seinen Wohnsitz verlegt hatte.