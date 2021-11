Sexuelle Übergriffe in Regen: Jugendlicher in Haft

Im September und Oktober dieses Jahres sind in der Stadt Regen zwei junge Frauen Opfer von sexueller Belästigung auf einer öffentlichen Toilette geworden.

In derselben Toilette hat nun eines der Opfer den Mann wieder getroffen. Sie rief die Polizei und noch am Stadtplatz konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden: ein junger Mann unter 18, teilt die Polizei heute mit. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung

Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche für mindestens zwei Taten verantwortlich ist. Die erste geschah am 21. September: In der öffentlichen Damentoilette am Regener Stadtplatz wurde damals eine 30-Jährige angegriffen und geschlagen. Nachdem die Frau am Boden lag, führte der nackte Mann sexuelle Handlungen an sich selbst durch, so die Polizei. Der Frau gelang die Flucht. In diesem Fall wird dem Täter versuchte Vergewaltigung vorgeworfen.

Der zweite Vorfall ereignete sich am 20. Oktober: Dabei wurde eine 20-jährige Frau beim Betreten der Toilette von einem unbekannten Mann überrascht, der sich selbst befriedigte. Die Frau schlug die Tür wieder zu und schrie um Hilfe. Der Täter flüchtete durch ein Fenster.

Bisher verdächtigter Mann wird freigelassen

Einen Tag nach der Tat Ende Oktober nahm die Polizei bereits einen Verdächtigen fest. Dieser wurde nun, nachdem das 20 Jahre alte Opfer den Jugendlichen identifizierte, wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

Gab es mehr sexuelle Übergriffe in Regen?

Der junge Beschuldigte sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei will sein Alter aus Jugendschutzgründen nicht bekannt geben. Die Ermittlungen laufen weiter. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Minderjährige noch weitere Taten begangen hat, bittet die Kripo Deggendorf um weitere eventuelle Hinweise. Wer in der Vergangenheit in Regen sexuell belästigt wurde, soll sich unter der Nummer 0991/38960 melden.