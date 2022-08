Sexuelle Übergriffe beim Summer-Breeze Festival

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt in bislang fünf Fällen wegen sexueller Übergriffe beim Metal-Festival Summer-Breeze. Beim Crowdsurfing seien fünf Frauen unsittlich berührt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Die Betroffenen hätten danach selbst Anzeige bei der Polizei erstattet. In einem der Fälle soll es sich um eine schwere Straftat handeln. Die Veranstalter hatten erste Vorfälle auf ihrer Facebook-Seite selbst publik gemacht und scharf verurteilt. Per Videoüberwachung seien entsprechende Beweise gesichert worden.