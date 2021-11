Sexuelle Nötigung am Donauufer: Haftstrafe für 29-Jährigen

Der Fall sorgte im Sommer in Regensburg für Aufsehen und Empörung: Am helllichten Tag hatte ein 29-Jähriger eine junge Frau am Donauufer massiv sexuell bedrängt. Das Regensburger Amtsgericht hat den Mann nun deswegen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten wegen sexueller Nötigung verurteilt. Außerdem muss er ein Schmerzensgeld von 3.000 Euro an die geschädigte Minderjährige zahlen.

Übergriff am Donauufer

Der Verurteilte hatte nach Auffassung des Schöffengerichts die 17-Jährige zur Mittagszeit beim Spazierengehen an der Donau in Regensburg angesprochen und nach einem kurzen gemeinsamen Spaziergang in den Uferbereich gezogen. Dort soll er die Jugendliche massiv bedrängt, geküsst und unter dem BH und am Gesäß berührt haben, so die Richterin.

Der 29-jährige Iraner hatte die Situation in seiner Aussage am Vormittag noch anders dargestellt und sprach von einvernehmlicher Intimität zwischen ihm und der 17-Jährigen. Auch, als er von der Richterin auf mögliche Widersprüche in seiner Aussage hingewiesen wurde, blieb er bei seiner Darstellung.

Aussage der 17-Jährigen nicht öffentlich

Die Richterin schenkte dem keinen Glauben. Die Schülerin wollte die Übergriffe keinesfalls. Das habe sie dem Angeklagten auch verbal und durch körperliche Abwehr zu verstehen gewesen. Zwar sei der Mann nicht mit großer Gewalt vorgegangen und habe auch immer wieder aufgehört, doch habe er auch immer wieder angefangen, hieß es.

Die Geschädigte selbst hatte am Vormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Ihre Mutter und die als erstes bei dem Mädchen eingetroffene Polizistin gaben in ihren Aussagen an, dass die 17-Jährige nach der mutmaßlichen Tat völlig aufgelöst gewesen sei und geweint habe. Die ermittelnde Polizistin berichtete, dass die DNA des Angeklagten am Körper der Jugendlichen nachgewiesen wurde, unter anderem an der Brust. Die 17-Jährige sei in der Folgezeit sehr ängstlich gewesen und habe sich auch psychologische Hilfe geholt, so die Mutter in ihrer Aussage.

Schnelle Festnahme nach Großfahndung

Der Angeklagte konnte einen Tag nach der Tat von der Polizei nach einer Großfahndung gefasst werden, weil er wieder eine Frau angesprochen haben soll. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Wie die ermittelnde Beamtin aussagte, meldeten sich in der Folge der Fahndung Dutzende Frauen, mit denen der Mann wohl ebenfalls Kontakt aufgenommen hatte. Bei über 20 bestätigte sich das nachweislich, so die Polizistin. Besonders bei zurückhaltenden jungen Frauen, darunter auch weiteren Minderjährigen, sei der anfangs sehr höflich auftretende Mann im Laufe des Gesprächs aufdringlich geworden, so die Ermittlerin im Zeugenstand. Zu strafbaren Handlungen sei es aber in diesen Fällen nicht gekommen.